لتخفيض الكثافة بالفصول.. طرح 20 مدرسة جديدة في كفر الشيخ

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، طرح 20 مدرسة جديدة لإنشائها بربوع المحافظة في المناطق الحالية التي تطرحها هيئة الأبنية التعليمية.



يأتي هذا استمرارًا لسياسة المحافظة بخفض الكثافة بالفصول وتحسين مناخ التعليم لأبناء محافظة كفر الشيخ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وقال إن الاهتمام بقطاع التعليم وتربية النشء وترسيخ روح الانتماء من أولى أولوياتنا، ونعمل مع كافة الأجهزة المعنية والمتخصصة لتحسين بيئة التعليم ورفع المستوى الثقافي والتربوي للطلاب.



جاء ذلك بحضور المهندس محمد سلامة، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ.

