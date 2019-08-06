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فن

ملأ منزلها بالورود الحمراء.. مفاجأة ترافيس سكوت لـ كايلي جينر.. فيديو

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:18 م
صدى البلد
سمر سعد
استيقظت نجمة برامج الواقع كايلي جينز، على الآلاف من الورود الحمراء أمام منزلها ونشرت فيديو عبر حسابها الخاص على إنستجرام تضمن رسالةً من ترافيس، تقول: "عيد ميلاد سعيد لقد بدأنا للتو".

من ناحية أخرى قال موقع TMZ الأمريكي، إن نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر، قررت الاحتفال بعيد ميلادها الـ 22، الذي يصادف السبت المقبل على طريقتها الخاصة، وذلك باستئجارها يختا فاخرا يصل ثمنه إلى 250 مليون دولار أمريكي.

وكشف الموقع الأمريكي أن كايلي ستدعو أفراد عائلتها " كارداشيان" من أجل مشاركتها هذه اللحظة الخاصة، في اليخت الذي تصل تكلفة إيجاره مليون دولار أمريكي في الأسبوع .



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