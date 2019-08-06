أطعمة تسبب النقرس وتخلصى من ارتفاعه بدون أدوية بهذه الحيل

أطعمة تسبب ارتفاع النقرس فى الدم بصورة كبيرة تتضمنها مائدة طعامنا يوميا لأنها تسبب فى ارتفاع حمض اليوريك في الجسم عندما لا تستطيع الكليتان إزالته بشكل فعال عن طريق البول.إليك مجموعة أطعمة وعصائر أخرى تساعد على تحسين مستويات اليوريك فى الدم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ..



1-عصير الأناناس ..

يزيل حمض اليوريك الزائد من الجسم، لأنه يحتوي على إنزيم يسمى البروميلين. هذا العصير يخفف من ألم التهاب المفاصل الناجم عن تراكم حمض اليوريك. تقوم الإنزيمات الموجودة في الأناناس بالتخلص وإزالته من الجسم عن طريق البول.



2-عصير الجزر والخيار



هذا مشروب منعش للغاية وسيبقيك مرطبًا طوال اليوم. اشربى هذا لمدة 15 إلى 20 يومًا على الأقل لإزالة حمض اليوريك من الجسم.



3.شراب الزنجبيل ..



بضع شرائح من الزنجبيل وغليها وتركها لتبرد يخفف من ألم التهاب المفاصل حيث يتراكم حمض اليوريك.



4 .عصير كرز ..



الكرز فعال جدًا في خفض مستويات حمض اليوريك. اجعل عصير الكرز وشربه مرتين يوميًا لمنع الألم والالتهابات بسبب حمض اليوريك.



5. الكركم



ملعقتان صغيرتان من الكركم المجفف ومزجهم مع 3 ملاعق صغيرة من الزنجبيل وشرب هذا العصير يوميًا عند النوم لتخفيف الألم والانتفاخ بسبب حمض اليوريك.