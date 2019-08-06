كواليس إيقاف إدارة لجنة الحكام الفرعية في منطقة الدقهلية

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن كواليس ايقاف إدارة لجنة الحكام الفرعية فى منطقة الدقهلية لكرة القدم من قبل مسؤولى الجبلاية.



قال المصدر ذاته أن اللواء ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة أصدر قرارا يقضى بإيقاف محمد حسين إداري لجنة الحكام الفرعية بمنطقة الدقهلية لكرة القدم لحين التحقيق معه ، وذلك لموافقته علي إجراء الكشف الطبي للحكم السابق صالح سلامة رغم إحالته الى لجنة القيم والأخلاق فى الجبلاية.



لفت إلى أن سويلم فور علمه بالأمر أصدر تعليماته بفرض الانضباط والالتزام بتعليمات الجبلاية وايقاف إدارة لجنة حكام الدقهلية الى جانب استدعاء الحكم صالح سلامة الى مقر اتحاد الكرة فى الجزيرة من أجل خضوعه إلى تحقيق بمعرفة لجنة القيم والأخلاق.



يذكر أن الحكم صالح سلامة ضمن 9 حكام تمت إحالتهم الى لجنة القيم والأخلاق وفقا لمذكرة تقدم بها عصام عبدالفتاح عضو لجنة الحكام المستقيل والمشرف على اللجنة بداعى الهجوم علي اللجنة عبر صفحات التواصل الاجتماعى فيسبوك.