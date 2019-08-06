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تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادي يجتمع مع الأمناء المساعدين ومديري العموم

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:35 م
صدى البلد
يوسف رجب
عقد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى، اجتماعا موسعا مع الأمناء المساعدين للجامعة وأمناء الكليات ومديري عموم الإدارات المختلفة.

تطرق الاجتماع، إلى أكثر من محور للمناقشة في سبيل الوصول لخدمة تعليمية مميزة، حيث أكد رئيس الجامعة أهمية التأهيل والتدريب لكافة أفراد الجهاز الإداري من العاملين بالجامعة واجتياز الدورات خلال التدريب للوصول إلى درجة متقدمة من الجودة والعمل المنظم داخل الحرم الجامعي، سعيًا للتحول الرقمى فى الإدارة.

كما نوه الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، الى ضرورة استقبال المواطنين بصورة جيدة والعمل على راحتهم وتلبية متطلباتهم في كافة الأمور المتعلقة بإنجاح العملية التعليمية وإبراز الوجه الحضاري لجامعة جنوب الوادى.

وأعلن غرباوى، عن عقد مجلس موسع ينعقد على فترات دورية بحضور كل من الأمين العام والأمناء المساعدين وأمناء الكليات ومديري العموم لمناقشة كافة الأمور والقضايا المتعلقة بالجامعة.

وشدد رئيس الجامعة، على الانضباط والالتزام فى العمل وتحقيق مبدأ الثواب والعقاب وان الجامعة حريصة في الفترة القادمة على توفير الدرجات الوظيفية.

وطالب بتحقيق العدالة فى التعامل مع الإداريين من خلال توزيع العمل والمكافاة والحفاظ على كل المكتسبات التى تمت فى الفترة الماضية بالجامعة والسعي على استمرارها.

وفى نهاية الاجتماع أكد رئيس الجامعة، على أهمية الجهاز الإداري كضلع ثالث في مثلث العملية التعليمية وكافة العاملين بالجامعة مكمل كل منهم للآخر وذلك في سبيل نجاح الخدمات التي تؤدى للطلاب.

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