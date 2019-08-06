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محافظات

فتح 21 مجزرا بعد تطويرها خلال عيد الأضحى المبارك في البحيرة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:15 م
فتح 21 مجزرا بعد
فتح 21 مجزرا بعد تطويره في البحيرة
جمالات الدمنهورى
أعلن الدكتور  حسني عباسى - مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة  عن تطوير 21 مجزرا بنطاق محافظة البحيرة بينهم مجزر آلى بغرب النوبارية بالإضافة إلى عدد 12 مجزر دواجن خاص بنطاق المحافظة تحت إشراف المديرية مشيرًا  إلى الانتهاء من تجهيز هذه المجازر وفتحها للجمهور لاستقباله طوال أيام عيد الأضحى المبارك لافتا إلى عمل نوبتجيات لفتح المجازر طوال اليوم لحين الغروب. 

وأكد مدير المديرية على التخلص من مخلفات الذبح بطريقة آمنة تتناسب مع المعايير الدولية والإشتراطات البيئية ويتم توفير سيارات مزنكة تتفق مع الاشتراطات الصحية والبيئية لنقل لحوم الذبائح موضحًا أن المجازر تقوم بتحصيل رسوم زهيدة من الجزارين نظير عمليات الذبح والسلخ وتقوم بتنظيم عمليات حفظ وبيع اللحوم وختمها بالأختام المناسبة التي يصعب تقليدها.

وأضاف مدير بيطرى البحيرة بأنه يوجد غرفة عمليات لاستقبال الشكاوى الخاصة بالمواطنين ومتابعتها تم ربطها بغرف العمليات بالإدارات والمجازر لافتًا إلى أن الجمعيات الخيرية تقوم بالذبح في المجازر التابعة للمحافظة في أيام عيد الأضحى من كل عام.

 فيما شدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على قيام مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية علي محلات الجزارة ومحلات بيع اللحوم المجمدة  بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين ومديرية التموين للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين والحد من الذبح خارج المجازر الحكومية الخاضعة للاشتراطات الصحية والإشراف البيطري.
فتح 21 مجزرا بعد تطويرها خلال عيد الأضحى المبارك في البحيرة
فتح 21 مجزرا بعد تطويرها خلال عيد الأضحى المبارك في البحيرة
فتح 21 مجزرا بعد تطويرها خلال عيد الأضحى المبارك في البحيرة
فتح 21 مجزرا بعد تطويرها خلال عيد الأضحى المبارك في البحيرة
فتح 21 مجزرا بعد تطويرها خلال عيد الأضحى المبارك في البحيرة
فتح 21 مجزرا بعد تطويرها خلال عيد الأضحى المبارك في البحيرة
فتح 21 مجزرا بعد تطويرها خلال عيد الأضحى المبارك في البحيرة

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