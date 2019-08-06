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الأورمان توزع 36 سماعة طبية و3 أطراف صناعية في كفر الشيخ

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:17 م
الأورمان توزع 36
الأورمان توزع 36 سماعة طبية
محمود زيدان
شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، احتفالية كبرى بقاعة مديرية التضامن الاجتماعي؛ لتوزيع سماعات طبية وأطراف صناعية ، وذلك في إطار التعاون القائم بين جمعية الأورمان ومحافظة كفرا لشيخ ومديرية التضامن الاجتماعي ، في مجال مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الاحتفالية تضمنت تسليم 36 سماعة طبية لضعاف السمع، و3 أطراف صناعية لغير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة وبالمجان تمامًا .

وأضاف شعبان، أن مستهدف المحافظة لهذا الشهر إجراء 35 عملية قلب و60 عملية عيون، وتسليم 24 مشروعًا تنمويًا لأصحاب المشاريع متناهية الصغر للشباب والأسر الأولى بالرعايا.

وأشار إلى تسليم مساعدات زواج لـ 30 عروسة مقبلة على الزواج، تسليم و6 أكشاك ، وتسليم 70 سماعة طبية لضعاف السمع، وعدد 32 جهازًا تعويضيًا وكراسِ متحركة لغير القادرين وذوى الاحتياجات الخاصة.

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