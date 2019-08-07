يوم عرفة.. عالم أزهري يوضح هل يجوز للحاج الصيام في هذا اليوم

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، من علماء الأزهر الشريف رئيس لجنة الفتوى الأسبق، إن الراجح عند أهل العلم أنه يحرم على الحاج صيام يوم عرفة، مشيرا إلى أنه وقع خلاف بين جمهور الفقهاء حول هذا الأمر، لكن الراجح أنه حرام، مع الإجماع أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يصم عرفة في الحج.





وأوضح رئيس لجنة الفتوى الأسبق، لـ"صدى البلد"، أنه ثبت عند البخاري من حديث أم الفضل بنت الحارث أن "أناسًا تماروا عندها يوم عرفة، هل كان النبي صائمًا أم كان مفطرًا ؟ فقال قوم: هو صائم، وقال آخرون: هو مفطر، فكانت لبيبة فقيهة، فسكبت له لبنًا قد شيب بماء في كوب، وأرسلته إليه، فشربه صلى الله عليه وسلم وفضت الخلاف".



