انضمام ثلاث سيارات نقل نفايات طبية للمنظومة في الدقهلية .. صور

أعلن الدكتور سعد عبداللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ضم ثلاث سيارات نفايات طبية إلى أسطول سيارات نقل النفايات الطبية بالمديرية.



وقال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات صحفية إن إجمالي ثمن السيارات الثلاثة حوالي ٢.٥ مليون جنيه، بدعم كامل من وزارة الصحة.



وأشار إلى أنه بذلك يبلع عدد سيارات نقل النفايات بمديرية الصحة ١٤ سيارة لنقل النفايات الطبية من المستشفيات العامة والمركزية والعيادات والمراكز الطبية الخاصة الي محارق النفايات.



وأوضح وكيل الوزارة أنه قد جري توزيع السيارات على الإدارات الصحية بالمنصورة والسنبلاوين وبلقاس والمعاونة في باقي الإدارات الصحية الكبيرة.