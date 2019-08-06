رمضان صبحي بصحبة العاملين بالأهلي داخل غرفة تبديل الملابس الجديدة

حرص رمضان صبحي نجم فريق الكرة بالنادي اللأهلي على مشاركة جمهوره بصورة جديدة له بصحبة العاملين بفريق الكرة من داخل غرفة تبديل الملابس.



ونشر رمضان صبحي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " صورة له بصحبة العاملين بالنادي وعلق بوجه ضاحك.



وتقام مباراة الأهلي واطلع برّه يوم 11 من أغسطس الجاري على استاد الجيش في برج العرب، بعدما اتفق الأهلي مع بطل جنوب السودان على إقامة مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ64 داخل مصر.



وقام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بزيارة لفرع مدينة نصر، الاثنين الماضي، تفقّد خلالها المنطقة الترفيهية الجديدة، التي انتهت أعمال البناء بها وتقرر افتتاحها في غضون أيام، كما تفقد أيضًا المبنى الإداري لأكاديمية الأهلي بعد تطويره، إضافةً إلى ملاعب الأكاديمية التي تجري أعمال التطوير بها حاليًا. جاء ذلك بعد قيام رئيس الأهلي، أمس، بافتتاح غرف الملابس التي تم إنشاؤها من جديد بملعب التتش للفريق الأول لكرة القدم