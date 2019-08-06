ملك البحرين للرئيس السيسي: ندعم كل إجراءات مصر للحفاظ على أمنها

بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الثلاثاء برقية تعزية ومواساة للرئيس عبدالفتاح السيسي في ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي وقع في محيط معهد الأورام بالقاهرة.



وأكد الملك حمد بن عيسى - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية /بنا/ - وقوف بلاده إلى جانب مصر وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها .. معربا عن تعازيه لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري..وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.