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أخبار العالم

عون: لبنان يتمتع باستقرار أمني كبير بعد القضاء على الإرهاب

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:09 م
الرئيس اللبناني ميشال
الرئيس اللبناني ميشال عون
أ ش أ
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن بلاده تتمتع باستقرار أمني كبير وعلى أفضل ما يكون، خاصة بعد النجاح في القضاء على الإرهاب، داعيا إلى عدم التخوف على مصير لبنان جراء ما يمر به من صعوبات وأزمات، وذلك في ظل وجود القدرات والإمكانيات على تجاوز كافة المصاعب.

وقال عون – خلال استقباله اليوم مجموعة من الشباب اللبنانيين المغتربين في الخارج – إن لبنان رغم أنه يمر بمرحلة صعبة في الوقت الراهن، غير أن هذا الوضع تعيشه الكثير من البلدان. مضيفا: "التاريخ أظهر أننا قادرون دوما على النهوض من الكبوات".

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