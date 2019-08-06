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الهند تقطع الاتصالات عن كشمير لليوم الثاني على التوالي

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:30 م
الصراع في إقليم كشمير
الصراع في إقليم كشمير
رويترز
قطعت الحكومة الهندية الاتصالات عن كشمير لليوم الثاني، اليوم الثلاثاء، حيث توقفت اتصالات الهاتف المحمول والانترنت وشبكات تلفزيون الكابل قبل ساعات من صدور قرار إلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير أمس الاثنين في محاولة للحيلولة دون تنظيم أي احتجاجات.

وفي مسعي لإحكام قبضتها على المنطقة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة ألغت الحكومة مادة من الدستور تمنح وضعا خاصا لمنطقة كشمير المتنازع عليها وتتيح لولاية جامو وكشمير الخاضعة لسيطرة الهند وضع قوانينها الخاصة.

وقبل ساعات من الإعلان عن إلغاء المادة أمس الاثنين قطعت السلطات في كشمير، التي تطالب باكستان بالسيادة عليها أيضا، الاتصالات تماما على نحو غير مسبوق واعتقلت السلطات قيادات محلية.

سيرت الشرطة المسلحة دوريات في المدينة لا يفصل بينها سوى بضع مئات من الأمتار واستمر الحظر المفروض علي تجمع أكثر من أربعة أشخاص وأغلقت المؤسسات التعليمية أبوابها ومعظم المتاجر في المناطق السكنية.

ومع تقييد حركة السكان وفرض حظر تجول يجد السكان صعوبة في الحصول على احتياجات أساسية مثل الدواء.

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