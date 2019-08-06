محافظ الشرقية يكرم أحمد موسى لفوزه ببطولة أمم أفريقيا في سباق الدراجات

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لاعب منتخب مصر للدراجات البطل الرياضي أحمد محمد موسى إبن مركز شباب الزاوية الحمراء بمركز فاقوس لفوزه بالميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة أمم إفريقيا في سباق الدراجات (تيم اسبرنت) 2019 والمقامة بدولة نيجيريا.



متمنيا له ولجميع الرياضيين من أبناء المحافظة في مختلف الألعاب الرياضية مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم مصر عاليًا فى جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.



أشاد المحافظ بمجهودات مديرية الشباب والرياضة بالشرقية والأداء المتميز لجميع العاملين بالمديرية في تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم المادى والمعنوى لجميع الرياضيين والموهوبين من أبناء المحافظة لتحقيق البطولات المحلية والدولية.



أكد محافظ الشرقية على أهمية دعم قطاع الرياضة والرياضيين من أبناء المحافظة مشيرًا إلي أهمية تطوير مراكز الشباب التي تساهم في إعداد الشباب بدنيًا و فكريًا وتنمية قدراتهم و تدريبهم و تزويدهم بالمهارات المختلفة بالإضافة إلي إستثمار أوقات فراغهم و طاقاتهم و توجيهها لصالح المجتمع.