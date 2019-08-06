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تعليم

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: نسعى لتحقيق الريادة في ملف الأمن والسلامة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:31 م
صدى البلد
محمد شحتة
عقد الأزهر الشريف اليوم الثلاثاء، حفل تكريم للمعاهد الفائزة في تقييم مجلس الوزراء لـ "أفضل تجربة إخلاء مبان بكل منطقة أزهرية"، بالتنسيق مع اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، بحضور الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الازهرية، والمهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء، وعدد من قيادات الأزهر الشريف و اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، ووزارة التربية والتعليم وعدد من قيادات الدفاع المدني و هيئة الإسعاف المصرية.

في بداية الحفل قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن التعاون الذي تم بين الأزهر الشريف ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة الوزارء يُظهر التكامل والتنسيق الكامل بين المؤسسات الوطنية من أجل صالح هذا الوطن العظيم، حيث يهدف هذا التعاون إلى المحافظة على أمن وسلامة أبناء مصرنا الحبيبة، وتنمية مهاراتهم بالتدريب والمحاكاة لعملية الإخلاء حال حدوث أزمة أو كارثة، بما يحقق لهم الأمن والسلامة، تمشيًا مع مبادئ الإسلام الذي يدعو إلى أمن وسلامة الأفراد والمجتمعات.

وأضاف أن الأزهر الشريف يسعى لتحقيق الريادة في ملف الأمن والسلامة بجميع معاهده على مستوى الجمهورية بمراحلها المختلفة، مستعينًا بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي قدم الدعم بالتدريب والتواصل الدائم لتحقيق ما تم التخطيط له بكل تفاصيله.

من جانبه قال المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه لم يكن غريبًا على الأزهر الشريف قلعة العلم الوسطي التعاون والمشاركة الفعالة، مضيفًا أن هذا البرنامج التدريبي يسعى لتوفير سبل الأمن لكل أبنائنا الطلاب، فهم بناة المستقبل وأمل مصر المشرق.
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: نسعى لتحقيق الريادة في ملف الأمن والسلامة

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