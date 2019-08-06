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مصر تسلم مساعدات غذائية لناميبيا لمواجهة الجفاف

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:56 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد وديع ومحمود نوفل

قام السفير عمرو عبد الوارث، سفير جمهورية مصر العربية لدى ناميبيا، بتسليم مساعدات غذائية مقدَّمة من مصر إلى الأشقاء في ناميبيا، حيث حضرت مراسم التسليم "نتومبو ناندى ندايتواه"، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون الناميبية.

يأتي ذلك في إطار جهود مصر للوقوف مع أشقائها الأفارقة.

وأشار السفير المصري إلى وقوف مصر دائمًا إلى جانب أشقائها خاصةً في أوقت الشدة، مضيفًا أن فور طلب الحكومة الناميبية الدعم لمواجهة آثار الجفاف، بادر الجانب المصري بتوفير مساعدات غذائية تضامنًا مع الجانب الناميبي.

من جانبها، قامت نائبة رئيس الوزراء بتقديم الشكر للحكومة المصرية على المساعدات المقدّمة.
مصر تسلم مساعدات غذائية لناميبيا لمواجهة الجفاف
مصر تسلم مساعدات غذائية لناميبيا لمواجهة الجفاف

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