حارس منتخب مصر لكرة اليد يتحدث عن طموحات فريق الناشئين ببطولة العالم

أكد كريم هندواي حارس مرمى منتخب مصر مصر لكرة اليد أن منتخب ناشئي 2000 سيتمكن من تحقيق نتائج جيدة خلال بطولة كأس العالم بمقدونيا.



وأضاف في تصريحات لقناة تايم سبورت أن جميع أجهزة الدولة تدعم فرق الناشئين مشددا أن لاعبي الفريق لديهم رغبة حقيقة في إسعاد الجماهير وتحقيق نتائج مبهرة.



وتابع أن ما حققه منتخب الشباب خلال بطولة كأس العالم بإسبانيا زاد من حماس ودافع اللاعبين لتكرار نفس التجربة .