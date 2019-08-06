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اقتصاد

التمثيل التجاري تحرز 39 فرصة تصديرية بـ5 قطاعات اقتصادية في أسبوع

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:55 م
صادرات
صادرات
ولاء عبد الكريم
نجحت جهود مكاتب التمثيل التجاري في الخارج في الحصول على 39 فرصة لتصدير المنتجات المصرية في عدد من الأسواق المهمة حول العالم وتحديدا في كل من ماليزيا والمملكة المتحدة واندونيسيا والمغرب وجنوب افريقيا ولبنان وإيطاليا، فقد استطاع المكتب التجاري في ماليزيا الاتفاق مع عدد من الشركات الماليزية لاستيراد الأعشاب والتوابل المصرية مثل الريحان – الكاموميل – الكراوية – البابونج – الشبت – الشمر – أوراق الزعتر – الكمون – مسحوق الثوم – الثوم المفروش –البصل قطع - البصل المفروم – مسحوق الفلفل الحلو – التوابل – مسحوق القرفة – زعتر الأريجان – الأعشاب الطرخون – مسحوق جوز الطيب – ومسحوق الفلفل الحار – ومسحوق الزنجبيل وذلك لتوريد ثلاث حاويات بشكل مبدئي على أن تكون ذات جودة عالية مع توافر علامة الحلال معتمدة رسميا من هيئة المواصفات والجودة المصرية.

كما أسفرت اتصالات مكتب التمثيل التجاري في لاهاى عن توفير 3 فرص تصديرية حيث طلبت عدد من الشركات الهولندية استيراد 5 إلى 10 حاويات مطابقة للمواصفات الدولية ومعبأة في صناديق كرتون زنة 15 كجم من منتج البطاطا الحلوة.

كما نجح مكتب التمثيل التجاري في الرباط في توفير فرصتين لتوريد سخانات كهربائية للسوق المغربية، بينما استطاع مكتب التمثيل التجاري في لندن توفير 3 فرص تصدير غزل فيسكوزى اسود وملابس نسائية للسباحة – وغزل قطن مصبوغ لتصنيع ملابس مدارس وسباحة.

ونجح أيضا مكتب التمثيل التجاري في بريتوريا في توفير فرصة تصديرية لتوريد 35 ألف طن شهريا من الديزل، كما تمكن مكتب بيروت من توفير 3 فرص تصديرية إلى لبنان من المانجو والخرشوف المعلب، وفي اندونيسيا. 

وأحرز المكتب التجاري في جاكارتا فرصة تصدير تمور نصف مجفف ، كما توصل المكتب التجاري في ميلانو لفرصة تصديرية لتوريد فراولة مجمدة من 10 إلى 20 كونتينر في السنة إلى إيطاليا.

يأتي ذلك في إطار جهود مكاتب التمثيل التجاري لتنمية الصادرات المصرية وفقا لاستراتيجية الدولة والتي أقرتها #رئاسة_مجلس_الوزراء مطلع العام الجاري، فضلا عن توجه القيادة واهتمامها بالأسواق العربية والآسيوية.


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