استعدادات استضافة بطولة العالم للناشئات لكرة الطائرة.. اعرف التفاصيل

التقى وزير الشباب والرياضة مع أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر لبطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 عام، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 2-15 سبتمبر 2019.



وتناول الاجتماع آخر الاستعدادات والتجهيزات النهائية لاستضافة تلك البطولة المهمة، والترتيبات والمهام المكلفة بها اللجان المنظمة للبطولة، وجاهزية الصالات المستضيفة للبطولة.



أكد وزير الشباب والرياضة أن الرياضة المصرية تشهد مساندة ودعم كامل من القيادة السياسية، مبينًا أن بطولة كأس الأمم الأفريقية التي نظمتها مصر العام الجاري أبهرت العالم وأكدت أن مصر قادرة على تنظيم أي فعالية دولية بالشكل الذي يليق بريادة مصر على المستوى القاري والعالمي.



يذكر أن وزير الشباب والرياضة، كان قد شهد مراسم وفعاليات حفل قرعة بطولة العالم للناشئات للكرة الطائرة تحت 18 سنة، والتي يشارك فيها 20 منتخبًا هي "مصر الدولة المنظمة واليابان والصين وتايلاند وكوريا والكاميرون والكونغو وروسيا وإيطاليا وتركيا وبلغاريا ورومانيا وبيلاروسيا والأرجنتين وبيرو والبرازيل وأمريكا وكندا وبورتوريكو والمكسيك".