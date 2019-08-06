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التوتر يتصاعد.. إيران تهدد باستهداف القواعد الأمريكية في الخليج

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 06:03 م
صدى البلد
عرفة البنداري
هدد رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء، كل من يريد الاعتداء على إيران بأن هناك العديد من القواعد العسكرية التى يتواجد بها أمريكان في المنطقة ومن الممكن ان تكون أن تكون أهدافا محتملة للقوات الايرانية .

ونقلت وكالة فارس عن لاريجاني قوله: إنه "ينبغي أن يكون لنا تحليل حول الاجراءات الأمريكية المحتملة التي ربما تكون مقتصرة على القصف، مشيرا إلى أن هناك ممارسات صادرة عن الكيان الصهيوني في هذا المجال.

وأشار رئيس البرلمان الإيراني إلى أن القواعد العسكرية في المنطقة التي تستضيف الأمريكيين يمكن أن تتعرض لأضرار جادة.

كان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال في كلمة متلفزة، اليوم، إن الحرب مع بلاده هي أم كل الحروب محذرا مرة أخرى من أن الملاحة في مضيق هرمز قد لا تكون آمنة.

وتصاعد التوتر بين إيران والغرب منذ انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي من اتفاق دولي يستهدف تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية على طهران

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