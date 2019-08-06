المكتب التنفيذي للمعلمين يناقش آخر تطورات العمل النقابي

عقد المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة إبراهيم شاهين، وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية ورئيس المكتب التنفيذي اجتماعه الشهري، لمناقشة تقارير الأداء الخاصة بالإدارات المختلفة بالنقابة العامة.



وحضر الاجتماع كل من محمد عبدالله، الأمين العام لنقابة المهن التعليمية وعضو المكتب التنفيذي، وحامد الشريف، الأمين العام المساعد لنقابة المهن التعليمية وعضو المكتب التنفيذي، وجميع مديري الإدارات بالنقابة العامة.



وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تقارير الأداء الشهرية لكافة ادارات النقابة العامة، كما تناول عرضًا مفصلًا لتقرير إدارة المراجعة قبل الصرف بالنقابة العامة وبعد الصرف.



وأوضح "شاهين" أن الملاحظات التي ترد في تقارير الأداء تهدف إلى الوقوف على آخر التطورات التي تمت داخل العمل النقابي، ومعالجة المشكلات التي قد تعوق تقديم الخدمة المقدمة للمعلم بالشكل المناسب، مشددًا على ضرورة تسهيل كافة السبل أمام المعلمين بما يتوافق مع اللوائح والقوانين .