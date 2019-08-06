ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المكتب التنفيذي للمعلمين يناقش آخر تطورات العمل النقابي

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 06:02 م
صدى البلد
شيماء مجدي
عقد المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة إبراهيم شاهين، وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية ورئيس المكتب التنفيذي اجتماعه الشهري، لمناقشة تقارير الأداء الخاصة بالإدارات المختلفة بالنقابة العامة.

وحضر الاجتماع كل من محمد عبدالله، الأمين العام لنقابة المهن التعليمية وعضو المكتب التنفيذي، وحامد الشريف، الأمين العام المساعد لنقابة المهن التعليمية وعضو المكتب التنفيذي، وجميع مديري الإدارات بالنقابة العامة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تقارير الأداء الشهرية لكافة ادارات النقابة العامة، كما تناول عرضًا مفصلًا لتقرير إدارة المراجعة قبل الصرف بالنقابة العامة وبعد الصرف.

وأوضح "شاهين" أن الملاحظات التي ترد في تقارير الأداء تهدف إلى الوقوف على آخر التطورات التي تمت داخل العمل النقابي، ومعالجة المشكلات التي قد تعوق تقديم الخدمة المقدمة للمعلم بالشكل المناسب، مشددًا على ضرورة تسهيل كافة السبل أمام المعلمين بما يتوافق مع اللوائح والقوانين .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقابة المعلمين تحدد موعد صرف معاشات الأعضاء

المعلمين: تشكل لجنة لمتابعة التطورات داخل مستشفى النقابة

ترشيحاتنا

تسريحات الشعر الطويل .. أجمل الأشكال للمناسبات والمنزل

طبخات سهلة وسريعة للغداء بدون لحمة .. 7 أكلات أبرزها شوربة القرع وكفتة الباذنجان

نجوم رحلوا وتسببوا فى ورطة لصناع أعمالهم.. فاروق الفيشاوى يترك الملك لير.. وعزت أبو عوف يضع تامر حسني فى مأزق.. وصلاح نظمى بديل رشدى أباظة فى الأقوياء

أحمد حامد.. شاب طنطاوي يكرم والدته في يوم تخرجه بارتدائها الروب.. صور

بعد اغتصاب 12 إسرائيليا لها.. بريطانية تكشف مفاجأة مدوية عن قبرص

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 1872 طالبا استنفدوا رغباتهم لكتابة كليات لا تناسب مجموعهم

اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر هذا الرابط .. بعد قليل

فرقتهم إشارة مرور.. قصة عروس تحول حفل خطوبتها لمأساة في انفجار معهد الأورام

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 94.02 % للهندسة و 90.73 % للحاسبات

مساعد وزير الداخلية الأسبق يفجر مفاجأة جديدة حول سيارة انفجار معهد الاورام.. فيديو

بعد الانفصال.. طليقة علي ربيع تستعرض جمالها في حمام السباحة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 1872 طالبا استنفدوا رغباتهم لكتابة كليات لا تناسب مجموعهم

عقب جلسته مع أمير مرتضى.. جنش يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يرفض الصلح مع الخطيب.. آل الشيخ يصدم لاعبي الدوري.. تحديد موعد انطلاق قناة الزمالك

هل أنا وعائلتي نستحق هذه الموتة البشعة ؟ .. عروس زفة معهد الأورام تروي تفاصيل الليلة المشئومة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. تعرف على الحدود الدنيا للقبول بالكليات العلمية

اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 من هنا.. الآن

الجهاز الفني للأهلي يوافق على رحيل مؤمن زكريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت أزرق وحافية القدمين.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها

داكوتا جونسون تتخلص من عيب خلقي في أسنانها .. صور

بفستان قصير.. كيم كارداشيان في أحد المتاحف اليابانية برفقة زوجها كاني ويست