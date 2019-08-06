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فن

تخوض أولى بطولاتها السينمائية.. تعرف على مشوار كارول سماحة الفنى

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 09:01 م
كارول سماحة
كارول سماحة
أحمد البهى
تستعد الفنانة كارول سماحة لخوض ثانى تجاربها فى مجال السينما كممثلة من خلال فيلم "بالصدفة"، والذى تم تصويره على مدار عامين فى بيروت، ومقرر طرحه فى دور العرض اللبنانية يوم 26 سبتمبر المقبل، ويشاركها فى بطولته وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس.

هذا العمل ليس التجربة الأولى لـ كارول سماحة فى مجال التمثيل، وفى السطور التالية نستعرض تجاربها الفنية فى مجال التمثيل :

السينما:
قدمت كارول سماحة قبل سنوات تجربة سينمائية حملت اسم " بحر النجوم " وكان بمثابة فيلم تسويقى لإحدى شركات المياه الغازية، وشارك فيه عدد من نجوم الغناء.

التليفزيون:
كان لكارول سماحة تجربة وحيدة فى مجال الدراما التليفزيونية، حيث قامت ببطولة مسلسل " الشحرورة "، والذى لعبت من خلاله دور الفنانة صباح.

المسرح:
قدمت كارول سماحة عددا من المسرحيات الغنائية وهما آخر أيام سقراط، ملوك الطوائف، زنوبيا، أبو الطيب المتنبي.

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