رغم تعنت الدوحة .. حجاج قطر يصلون السعودية.. فيديو

رغم محاولات تنظيم الحمدين منع المواطنين القطريين من أداء الحج، وصل عدد من القطريين المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.تعمد النظام القطري حجب الروابط الالكترونية التي خصصتها السعودية لتمكين الحجاج القطريين من تسجيل بياناتهم، إلا أن السعودية خصصت رابطا جديدا للقطريين الراغبين في أداء الحج.ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية مقطع فيديو يبين وصول عدد من الحجاج القطري إلى المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج.كانت وزارة الحج في المملكة العربية السعودية دعت قطر إلى عدم "تسييس الحج" والكف عن عرقلة القطريين من أداء الفريضة.