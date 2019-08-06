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البيطريين.. تصدير الكلاب حالات فردية

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:20 م
صدى البلد
محمد غالي
قال الدكتور محمد دهمش، عضو مجلس النقابة العامة للبيطريين، مدير تنفيذي بالحجر البيطري بالإسكندرية، إنه لا يتم تصدير كلاب إلى خارج مصر من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في الحجر الطبي، مضيفا أنه لا توجد أي شحنات تحمل كلابا بالموانئ المصرية للتصدير.

وأكد دهمش، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان التصدير حلات فردية و يكون في صحبة مسافر، والمفترض أن يأخذ جميع التطعيمات والأمصال، ويكون محصن وله مناعة ضد مرض السعار.

وأضح عضو المجلس، أن كلاب الشوارع منتشره بشكل كبير، ولها يد في انتشار الأمراض خاصة السعار، مضيفا أنه يجب التخلص منها بالطرق السليمة كالتعقيم والإخصاء للحد من انتشار الأوبئة.

وأضاف دهمش، أنه يجب الحفاظ علي التوازن البيئي، لأن أضرارها في الزيادة أكثر من نقصها.

يذكر أن بدير السيد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أبدى اعتراضه على طلب إحاطة موجه لوزارة البيئة بشأن المطالبة بتصدير الكلاب والقطط، لأن أى تدخل من الإنسان للقضاء على أى حيوان يحدث خللا فى التوازن البيولوجى للطبيعة، فتصدير الكلاب والقطط يؤدى إلى ظهور العديد من الزواحف والحشرات التى تتغزى عليها الكلاب والقطط، وعلى سبيل المثال لو تم تصدير القطط، ستنتشر العقارب، وتصدير الكلاب يؤدى إلى انتشار الزواحف الضارة كالأفاعى بكثرة.

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