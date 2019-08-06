ولي عهد أبو ظبي ومحمد أبو العينين على رأس القائمة.. حصيلة تبرعات ترميم معهد الأورام خلال 24 ساعة

أعلن عدد من رجال الأعمال تبرعهم لإصلاح وترميم تلفيات انفجار معهد الأورام القومي، بعد الحادث الإرهابي الذي تعرض له المبنى أمس الأول، وراح ضحيته 19 شخصًا وأصيب العشرات نتيجة الحادث الإرهابى الذى وقع فى محيط المعهد.



وجاء على رأس القائمة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورجال الأعمال محمد أبو العينين وأحمد أبو هشيمة ونجيب ساويرس وآخرون تبرعوا لصالح معهد الأورام القومي.



وسارع رجال الأعمال للتبرع على الطرق المختلفة التي حددها معهد الأورام وهي كالتالي:



- أرسل رسالة بها رقم 777 عبر رقم 9797 مع العلم أن سعر الرسالة 5 جنيهات وهو قيمة التبرع.



- عبر رقم 777 من خلال شبكة فوري.



- التبرع بأي مبلغ على حساب رقم 777 بجميع البنوك المصرية.



- يمكن التبرع بأي قيمة مادية على حساب 777 بجميع أفرع البريد المصري.



- من خارج مصر سويفت كود NBEGE6CX150.



- عن طريق كروت الائتمان عبر موقع المعهد القومي للأورام www.nci.cu.edu.eg .



- التوجه لمقر المعهد القومي للأورام بميدان فم الخليج بالقاهرة.



- التبرع للمعهد القومي للأورام الجديد عبر حساب رقم 500500.



- التواصل على الخط الساخن 19514 من خلال إدارة التبرعات.



وجاءت أسماء المتبرعين كالآتي:



محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي 50 مليون جنيه



محمد أبو العينين تبرع بالكميات المطلوبة من السيراميك اللازم لترميم المعهد



نجيب ساويرس مليون جنيه



أحمد أبو هشيمة مليون جنيه



جمعية الأورمان 10 ملايين جنيه



هشام طلعت مصطفى 10 ملايين جنيه



مؤسسة الجارحي للحديد 3 ملايين جنيه



وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن تبرع بنك ناصر بـ 5 ملايين جنيه



فاعل خير رفض ذكر اسمه تبرع بمليون جنيه عبر برنامج الحكاية