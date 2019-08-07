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برلمان

برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة عدم توثيق الزواج

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:58 ص
عقد زواج عرفي
عقد زواج عرفي
عبد الرحمن سرحان
تحفظت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية التشريعية، بمجلس النواب، على الدعوات التي تطالب بتوقيع غرامات في حال الزواج لأكثر من مرة أو الطلاق.

وقالت "الهواري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "إن تغريم الرجل حال الزواج لأكثر من مرة، يعد تجريما له، رغم أن الله أحل له الزواج لأكثر من مرة"، مشيرةً إلى أن المقترح يخالف الشرع من ناحية، كما أنه يخالف الدستور والقانون من ناحية أخرى.

وأضافت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، أن الغرامة يمكن أن تكون فقط مطبقة على الزواج العرفي، وعدم توثيق عقود الزواج، مؤكدةً ضرورة إقرار تلك العقوبات، لا سيما وأن الأولوية لها لما سببته من أضرار كثيرة على الفتيات واختلاط النسب.

وكان الإعلامي نشأت الديهي، قد طالب بتوقيع غرامة 50 ألف جنيه على من يتزوج للمرة الثانية ومثلها في حال الطلاق، و100 ألف جنيه للمرة الثالثة، وذلك لضبط الأمر نظرًا لتزايد عدد السكان.

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