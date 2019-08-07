برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة عدم توثيق الزواج

تحفظت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية التشريعية، بمجلس النواب، على الدعوات التي تطالب بتوقيع غرامات في حال الزواج لأكثر من مرة أو الطلاق.





وقالت "الهواري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "إن تغريم الرجل حال الزواج لأكثر من مرة، يعد تجريما له، رغم أن الله أحل له الزواج لأكثر من مرة"، مشيرةً إلى أن المقترح يخالف الشرع من ناحية، كما أنه يخالف الدستور والقانون من ناحية أخرى.





وأضافت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، أن الغرامة يمكن أن تكون فقط مطبقة على الزواج العرفي، وعدم توثيق عقود الزواج، مؤكدةً ضرورة إقرار تلك العقوبات، لا سيما وأن الأولوية لها لما سببته من أضرار كثيرة على الفتيات واختلاط النسب.



