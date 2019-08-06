بسبب الكيف.. شقيقان يقتلان سائقا ويسرقان سيارته في شبرا الخيمة

ألقت مباحث قسم أول شبرا الخيمة بالتنسيق مع قسم شرطة ثان السلام بمديرية أمن القاهرة القبض على شقيقين لقيامهما بقتل سائق على طريق بلبيس بدائرة قسم السلام والاستيلاء على متعلقاته الشخصية وسيارته وإخفائها في شبرا الخيمة وأحيل المتهمان للنيابة فتولت التحقيق.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة بضبط سيارة بدائرة القسم وبداخلها سكين مدممة.



وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة عاطل 25 سنة سبق اتهامه في قضية مخدرات ومحكوم عليه في قضية سرقة وتم ضبطه أثناء توجهه لاستقلال السيارة وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة قتل قائد السيارة المضبوطة بالسكين المعثور عليه بداخلها بالاشتراك مع شقيقه 34 سنة سائق ومحكوم عليه في 4 قضايا تبديد وتم القبض عليه.



وقال المتهم في اعترافاته إنه وشقيقه من مدمني المواد المخدرة وبسبب مرورهما بضائقه مالية فخططا لسرقة سيارة أجرة والتصرف فيها بالبيع، ويوم الواقعة قاما باستقلال السيارة قيادة المجنى عليه من شارع أحمد سعيد بدائرة قسم الوايلى بزعم توصيلهما لطريق بلبيس، وعقب وصولهما لمكان العثور على الجثة تعديا عليه بالضرب باستخدام السكين المعثور عليها فأحدثا إصابته التي أودت بحياته واستوليا على السيارة وهاتفه المحمول.



وبمواجهة شقيقه اعترف بنفس المضمون وأرشد عن التليفون المحمول الخاص بالمجنى عليه حوزة زوجته 32 سنة ربة منزل وتم ضبطها ونفت علمها بكونه من متحصلات سرقة، وبإرشادها تم ضبط الهاتف لدى صاحب سنترال بدائرة قسم شبرا الخيمة أول، وتم تحرير ملحق إخطار بقسم أول شبرا الخيمة تنسيقا مع قسم شرطة ثان السلام بمديرية أمن القاهرة.

