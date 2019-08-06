مكرم محمد أحمد: المرأة السعودية تحللت من قيود اجتماعية كثيرة

أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، أن الأفراح أصبحت تعم المملكة العربية السعودية ،عقب حصول المرأة السعودية على حقوقها وتخلصها من بعض القيود الاجتماعية.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج " حديث المساء "، المذاع عبر فضائية " إم بي سي مصر "، أن حجم الاتساع المتواصل أصبح في مساندة المرأة السعودية ،موضحا أن هدف محمد بن سليمان هو ارتفاع المشاركة في العمل داخل المملكة السعودية من خلال مشاركة المرأة .



وتابع :" الأمير محمد بن سليمان يهدف إلي جعل المرأة السعودية تمثل 30 % من قوة العمل في المملكة بدلا من 20 %.



وأوضح أن المملكة العربية السعودية مازالت تسير على القوانين القديمة التي تحترم كافة حقوق السعوديين داخل المجتمع .





