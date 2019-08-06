في ذكرى ميلاده .. معوقات تعرض لها رضوان الكاشف أجلت تصوير عرق البلح 10 سنوات.. نوستالجيا

يحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الراحل رضوان الكاشف الذى لقب بمخرج الواقعية والذى قدم عددا من روائع الإبداع السينمائى وهو من المخرجين القلائل الذين حرصوا على تقديم اعمال تظل فى تاريخ السينما المصرية.نرصد 7 معلومات عن مخرج الواقعية.1. حصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة من جامعة القاهرة عام 1978.2. التحق بمعهد السينما الذي تخرج منه عام 1984 بفيلمه القصير الجنوبية.3. حصل عن فيلم الجنوبية جائزة العمل الأول من وزارة الثقافة في عام 1988.4. عمل الكاشف مساعد مخرج فيما يقرب من عشرين فيلمَا مع يوسف شاهين ورأفت الميهي وداوود عبد السيد.5. من أبرز أعماله فيلم عرق البلح بطولة شريهان وعبلة كامل ومحمد نجاتي.6. فاز فيلمه عرق البلح بالجائزة الفضية في مهرجان قرطاج وعرض بمهرجان السينما الفرنكوفونية الدولي في نامور ببلجيكا عام 1999، وفاز بجائزتين لمخرجه وبطله محمد نجاتي.7. انتظر عشرة سنوات من أجل تقديم فيلم "عرق البلح" بسبب عدم اقناع منتج بالفيلم.8. من أهم أعماله أيضا فيلم ليه يابنفسج وآخر أعمال المخرج رضوان الكاشف كان فيلم الساحر للمبدع محمود عبد العزيز.