صورة تسببت في تقديم الشرطة الأمريكية اعتذارا لمواطن

تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة في الولايات المتحدة بالتحديد في ولاية تكساس بعد أن قام أحدهم بالتقاط صورة تحمل عنصرية الشرطة الأمريكية تجاه المواطنين أصحاب البشرة السوداء.



يظهر في الصورة ضابطان يمتطيان الخيل و بينهما مواطن أمريكي من أصحاب البشرة السمراء و هو مكبل اليدين و يسير أمامهما إلى قسم الشرطة .



قدمت الشرطة بيانا رسميا تعتذر فيه عن ذلك الفعل المشين الذي قام به الضابطان، وأوضحت أن الضباط تعاملت مع الموقف بأسلوب قديم و خاطئ و لا يوجد عنصرية في أقسام الشرطة .



جدير بالذكر أن رواد الفيس بوك تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير لأنها أثارت غضبهم فكان فيها إشارة إلى الماضي عندما استعبد الأمريكان أصحاب البشرة السوداء .