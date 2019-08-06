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فن

أحداثه في مولد السيدة زينب.. صناع فيلم يوم مصرى ينظمون مؤتمرا غدا

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:17 م
خالد النبوى فى فيلم
خالد النبوى فى فيلم يوم مصرى
أحمد إبراهيم
ينتهى غدا المخرج أيمن مكرم من تصوير آخر مشاهد فيلم "يوم مصرى" والذى يقوم بكتابة قصته يحيى فكرى و بطولة خالد النبوى ودرة وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان وسامى مغاورى واوتاكا وإشراف عام عبد الله منصور ومنتج فنى ريمون رمسيس وبرديوسر.

و تدور أحداث الفيلم فى يوم كامل فى حياة المصريين هو يوم مولد السيدة زينب وعلى مدار ٢٤ ساعة.

استطاع المؤلف يحيى فكرى سرد المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصرى فى حياته اليومية فى شتى المجالات العملية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وألقى المؤلف الضوء على الظواهر السلبية التى طفت على السطح فى المجتمع وفى نهاية الفيلم عرض للحلول.

وصرح طارق مرتضى المستشار الإعلامي لشركة الريماس للانتاج الفنى بأنه سيتم عقد مؤتمرا صحفيا غدا بحضور نجوم وفريق العمل داخل استديو بيت الأمة بمدينة الإنتاج الإعلامى .

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