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بعد البكيني فستان مكشوف .. انتقادات حادة لـ ميريام فارس بسبب إطلالة جريئة.. صور

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:12 م
ميريام فارس
ميريام فارس
رنا عصمت
نشرت الفنانة ميريام فارس عبر إنستجرام، صورة لها ظهرت من خلالها مرتدية فستان مكشوف.

وتعد هذه ليست المرة هي الأولى التى تظهر فيها ميريام فارس خلال قضائها إجازتها بإطلالة جريئة، حيث نشرت أمس صورة لها وهى ترتدى "بكينى "، وهو ما عرضها للانتقادات.

وتألقت ميريام فارس، مرتدية فستان بالألوان الصيفية المتداخلة مع بعضها البعض ، مكشوف الصدر، وهو ما عرضها للانتقاد من بعض متابعيها،واستكملت إطلالتها بارتدائها نظارة شمس باللون الأخضر، وتركت شعرها منسدلًا.

وكانت ميريام فارس قد أثارت أزمة مع الجمهور المصري، على خلفية تصريحها بمهرجان موازين الغنائي بالمغرب أنها أصبحت "تقيلة على مصر"، مما عرضها لهجوم كبير من قبل الجمهور المصري، وعدد من الفنانين.
بعد البكيني فستان مكشوف .. انتقادات حادة لـ ميريام فارس بسبب إطلالة جريئة.. صور
بعد البكيني فستان مكشوف .. انتقادات حادة لـ ميريام فارس بسبب إطلالة جريئة.. صور
بعد البكيني فستان مكشوف .. انتقادات حادة لـ ميريام فارس بسبب إطلالة جريئة.. صور

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