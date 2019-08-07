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برلمان

تضامن النواب تكشف فوائد مبادرة بداية جديدة في القضاء على الإدمان

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:37 ص
مبادرة بداية جديده
مبادرة بداية جديده
حسن رضوان
أيد محمد ابو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، مبادرة "بداية جديدة" للمتعافين من الإدمان لتوفير قروض لهم لإنشاء مشاريع خاصة بهم لعيش حياة أفضل، مشيرًا إلى أنه لابد من تطبيقها وفقًا للمعايير الدولية لضمان نجاحها.

وأضاف "ابو حامد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن مرحلة مابعد العلاج الطبي هي المرحلة الأهم في القضاء نهائيًا على ظاهرة الإدمان في مصر، مشيرًا إلى أن هناك كثير من المتعافين من المخدرات بعد تعافيهم بفترة يعودون إلى الإدمان مرة أخرى.

وأشار وكيل لجنة التضامن بالبرلمان إلى أن توفير قروض لهم لإنشاء مشاريع سيعمل على إعادة تأهيلهم مرة أخرى ليكونوا مستعدين للانخراط في سوق العمل والتفكير في المستقبل.

كان الدكتور هشام جمعة ، أخصائي علاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، قد اكد أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت مبادرة باسم "بداية جديدة " للمتعافين من الإدمان من خلال توفير قروض لهم لإنشاء مشاريع خاصة بهم لعيش حياة أفضل.

ولفت جمعة، خلال لقائه ببرنامج "انبوكس " المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2" اليوم الثلاثاء ، إلى ان فكرة المبادرة بدأت منذ عام 2015.

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