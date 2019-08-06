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مصادر استخباراتية تكشف تفاصيل مثيرة عن طائرة تركية تم استهدافها في مصراتة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:13 م
صدى البلد
عرفة البنداري
كشفت مصادر استخباراتية ليبية، أن طائرة الشحن التي تم استهدافها في قاعدة الكلية الجوية بمصراتة، كانت محملة بشحنة تتضمن ذخيرة وأسلحة وصواريخ موجهة يستعملها سلاح الجو التركي العامل في ليبيا.

وأوضح مصدر استخباراتي رفض الكشف عن اسمه بحسب قناة "روسيا اليوم"، أن "الطائرة من طراز إليوشن 76، وكانت قد غادرت القسم العسكري من مطار أنقرة الدولي نحو وجهتها الأخيرة في قاعدة مصراتة، حيث جرى استهدافها بضربة من الطيران التابع للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر".

ولفت المصدر إلى أن الطائرة لم تأخذ فرصة لتفريغ حمولتها أو التحرك في المدرج، نظرا لسيطرة الطائرة المغيرة على الأجواء المحيطة بالقاعدة بشكل علني، وهو ما فوت فرصة تفريغ الشحنة أو ترحيل الطائرة مجددا".

وأشار المصدر إلى أن الطائرة تعود ملكيتها لشركة شحن أوكرانية عاملة في تركيا وتتخذ من أنقرة وإسطنبول مقرا لها ومنطلقا لعملياتها التشغيلية"، وبحسبه، فهذه ليست المرة الأولى التي تنقل فيها شحنات إلى مصراتة.

وكشف المصدر أن الطائرة قامت من قبل بنقل معدات ومواد خاصة لبناء مرفق عسكري تركي في الجزء الشرقي من الكلية الجوية".

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