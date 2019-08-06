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ديني

المفتي السابق يحدد شرطا في حصاة رمي الجمرات

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:15 م
رمي الجمرات
رمي الجمرات
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن رمي الجمار في أيام "منى" من مناسك الحج وواجباته.

وأضاف «جمعة»، في فتوى له، أنه يجوز للحاج أن يأخذ الحصى الذي يرمي به من عرفة أو «منى ومزدلفة»، مشترطًا في الحصى أن تكون غير مستخدمة في الرمي من قبل.

وأشار إلى أن السنة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن يأخذ الحصى من «مزدلفة»، مؤكدًا أن جمع الحصوات من عرفة أو مزدلفة لا شيء فيه.

واستدل بما قاله ابن قدامة: "ويأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة، إنما يستحب ذلك لئلا يشتغل عند قدومه بشيء قبل الرمي فإن الرمية تحية له كما أن الطواف تحية المسجد فلا يبدأ بشيء قبله، وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع، وفعله سعيد بن جبير، وقال: كانوا يتزودون الحصى من جمع، واستحبه الشافعي، وعن أحمد قال: خذ الحصى من حيث شئت، وهو قول عطاء وابن المنذر".

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