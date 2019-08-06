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برلمان

تضامن النواب: السيسي حول مبادرة حياة كريمة لمشروع قومي

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:38 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
حسن رضوان
أشاد محمد ابو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، بمبادرة حياة كريمة لدعم القرى الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب السابع، بالعاصمة الإدارية، والتي تأتي استمرارا للمبادرة التي تم إطلاقها من قبل.

وأضاف " ابو حامد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتحويل هذه المبادرة إلى مشروع قومي خلال مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة، لافتًا إلى أن تحويلها إلى مشروع سيكون له مردود إيجابي في ضمان تغطية جميع القري الأكثر احتياجًا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي أقيم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر فقرًا.

ووفقا للمبادرة فإنه يتم تقسيم القرى إلى 3 فئات حسب نسبة الفقر في هذه القرى بالإضافة إلى استهداف الأسر الأكثر احتياجا والأيتام وذوي الإعاقة، وقد تم العمل بالتعاون مع الشركاء من الشباب المتطوعين والمؤسسات الحكومية ووزارتيّ التضامن والتخطيط والهيئات الأهلية.

كما تم وضع آلية للرصد والمتابعة لتنفيذ المبادرة بشكل دوري ورصد ردود أفعال المواطنين ونقله للجهات المعنية وإيصال المقترحات المتعلقة بتفعيل المبادرة وتجميع البيانات ووضعها أمام متخذي القرار.

كما أن المبادرة شملت أعمال النظافة وتطوير وتحديث المنازل وإرسال حملات طبية للقرى والأدوية والأمصال وتحديث جودة مياه الشرب وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة المدارس وإقامة أخرى جديدة.

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