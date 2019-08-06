محمود مجدي ينضم إلى الجهاز الطبي للنجوم

انضم الدكتور محمود مجدي، أخصائي التأهيل وإصابات الملاعب، إلى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم، والمزمع تكوينه خلال الفترة المقبلة.



وكان رمضان السيد المدير الفني للفريق طلب تواجد محمود مجدي في الجهاز الطبي، للثقة الكبيرة فيه، حيث عمل الثنائي سويا في نادي سيراميكا كليوباترا في وقت سابق.



ويمتلك محمود مجدي خبرات كبيرة في مجال التأهيل الرياضي، حيث عمل من قبل في الفريق الأول لنادي سيراميكا كليوباترا، وكذلك قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب.



وبدأ محمود مجدي مهام عمله مع نادي النجوم بشكل طبيعي وسريع، في ظل رغبة رمضان السيد في تجهيز كل عناصر الفريق في أسرع وقت ممكن.