مشهد يحبس الأنفاس.. شاب ينقذ طفلا من موت محقق.. فيديو

عرضت فضائية " روسيا اليوم"، مقطع فيديو يحبس الأنفاس، لقيام شاب بإنقاذ طفل من موت محقق في الشيشان.



وأظهرت اللقطات وقوف طفل على حافة مبنى من الخارج، وكان معرضا للسقوط في أي وقت.



وتحلى شاب بالشجاعة الكافية وأقدم على إنقاذ الطفل بمساعدة الشرطة، وعرض الشاب الشيشاني حياته للخطر لإنقاذ الطفل، واتخاذ القرار لإنقاذه قبل سقوطه.



ونجح الشاب الشيشاني في إنقاذ الطفل بسحبه من خارج الشرفة، وكان الطفل واقفا على قطعة صغيرة من الحديد مخصصة لتثبيت مكيف الهواء.