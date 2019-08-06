الوكيل: أفريقيا قارة المستقبل والعالم يسعى إليها

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أفريقيا هي قارة المستقبل، وأن العالم بالكامل يسعي إليها ويعتبرها القارة البكر، وتضم ثمن سكان العالم، أى مليار و 150 مليون نسمة.



وأضاف "الوكيل" خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن أفريقيا بها مميزات كثيرة ولكن لم تستغل الاستغلال الأمثل.



أوضح الوكيل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي، سيكون هناك تغيير فى وجه أفريقيا، وكشف أن مصر عليها أن تتعاون مباشرة مع أفريقيا ولا يجب أن تدخل أى دولة كوسيط.



أشار الوكيل إلى أن أفريقيا تمتلك محورا مهما وهو محور قناة السويس.

