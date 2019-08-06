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اقتصاد

التموين: 2399 محلا تشارك في الأوكازيون الصيفي.. وتحرير 177 محضر غش

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:23 م
أحمد كمال
أحمد كمال
محمد صبيح
قال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم تحرير177 محضر غش تجاري منذ بدء الأوكازيون الصيفي أبرزها الإعلان عن تخفيضات وهمية.

وأكد كمال أن أجهزة الرقابة الداخلية على الأسواق تقوم بالتفتيش الرقابي المفاجئ علي المحلات لمنع أي ممارسات تجارية ضارة بالمستهلك والسوق والحد من مظاهر التلاعب خلال فترة الأوكازيون الصيفي.

وأوضح أن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون بلغ 2399 محلا تجاريا حتى الان، وأن جميع المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي مشاركة طواعية برغبة كاملة منها للمشاركة في الأوكازيون والاستفادة من الإقبال عليه خصوصا بالتزامن مع موسم عيد الأضحى والمدارس. مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف مشاركة 4 الاف محل حتى نهاية فترة الاوكازيون.

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