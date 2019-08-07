برلماني يطالب بتطبيق قانون حقوق الشهداء لدعم أهالي الضحايا

قال محمد ابو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن البرلمان المصري قام بالموافقة على إصدار مشروع قانون حقوق الشهداء، لدعم بشكل مادي ومعنوي في جميع المجالات.





وأضاف "ابو حامد" في تصريحات لـ"صدي البلد" أن القانون تضمن شهداء العمليات الإرهابية من الجيش والشرطة والمدنين، لدعمهم في جميع المجالات، مؤكدًا أن هذا القانون سيكون كافي ووافي لدعم أهالي شهداء الوطن.





وأشار النائب إلى أن هذه الجماعات الارهابية الذين يقومون بالعمليات لاستهداف الضحايا لا توجد لديهم إلا أفكار باطلة وخالية من الصحة هدفها تدمير البشرية.



