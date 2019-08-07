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برلمان

برلماني يطالب بتطبيق قانون حقوق الشهداء لدعم أهالي الضحايا

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:48 ص
شهداء الوطن
شهداء الوطن
حسن رضوان
قال محمد ابو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن البرلمان المصري قام بالموافقة على إصدار مشروع قانون حقوق الشهداء، لدعم بشكل مادي ومعنوي في جميع المجالات.

وأضاف "ابو حامد" في تصريحات لـ"صدي البلد" أن القانون تضمن شهداء العمليات الإرهابية من الجيش والشرطة والمدنين، لدعمهم في جميع المجالات، مؤكدًا أن هذا القانون سيكون كافي ووافي لدعم أهالي شهداء الوطن.

وأشار النائب إلى أن هذه الجماعات الارهابية الذين يقومون بالعمليات لاستهداف الضحايا لا توجد لديهم إلا أفكار باطلة وخالية من الصحة هدفها تدمير البشرية.

وطالب وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، بضرورة تطبيق هذا القانون على أرض الواقع بكل صلاحياته حتي تستطيع أسر الشهداء أن تحصل على هذا الدعم.

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