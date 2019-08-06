ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إثيوبيا والسودان توقعان اتفاقات أمنية

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:38 م
صدى البلد
عرفة البنداري
قالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا"، اليوم الثلاثاء، إن أجهزة الاستخبارات والأمن الوطني في إثيوبيا والسودان، وقعا على اتفاق أمني للعمل معا.

وبحسب الوكالة، وقع على الاتفاق المدير العام لجهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي، ديميلاش جبرميكائيل ونظيره السوداني، أبو بكر مصطفى .

تتضمن الاتفاقية تعاون الجانبين في مكافحة الإرهاب، والتنقل غير المشروع للأسلحة والتدفق المالي، والاتجار بالبشر، والجرائم المنظمة من خلال تبادل المعلومات.

اتفق الجانبان على تنفيذ سلسلة من العمليات لمنع الجرائم على طول الحدود بينهما كما تعمل الدولتان على منع الجرائم المنظمة من خلال تشكيل ونشر قوات مشتركة على طول الحدود بينهما.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلفا لضحية الانقلاب الفاشل.. تعيين مدير المخابرات رئيسا لأركان الجيش الإثيوبي

رئيس وزراء إثيوبيا يعين رئيسا جديدا لأركان الجيش ومديرا للمخابرات

ترشيحاتنا

مشهد يحبس الأنفاس.. شاب ينقذ طفلا من موت محقق.. فيديو

بفستان قصير.. كيم كارداشيان في أحد المتاحف اليابانية برفقة زوجها كاني ويست

مفاجأة فى قضية طفلة العياط.. صديقا القتيل أكدا أقوال المتهمة

حكم من قال لزوجته أنت طالق ولا يقصد الطلاق .. الإفتاء تجيب

مصادر استخباراتية تكشف تفاصيل مثيرة عن طائرة تركية تم استهدافها في مصراتة

التوتر يتصاعد.. إيران تهدد باستهداف القواعد الأمريكية في الخليج

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 94.02 % للهندسة و 90.73 % للحاسبات

مساعد وزير الداخلية الأسبق يفجر مفاجأة جديدة حول سيارة انفجار معهد الاورام.. فيديو

بعد الانفصال.. طليقة علي ربيع تستعرض جمالها في حمام السباحة

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يرفض الصلح مع الخطيب.. آل الشيخ يصدم لاعبي الدوري.. تحديد موعد انطلاق قناة الزمالك

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 1872 طالبا استنفدوا رغباتهم لكتابة كليات لا تناسب مجموعهم

عقب جلسته مع أمير مرتضى.. جنش يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

هل أنا وعائلتي نستحق هذه الموتة البشعة ؟ .. عروس زفة معهد الأورام تروي تفاصيل الليلة المشئومة

الجهاز الفني للأهلي يوافق على رحيل مؤمن زكريا

اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 من هنا.. الآن

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. تعرف على الحدود الدنيا للقبول بالكليات العلمية

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب ..الخميس

ميدو يستغنى عن 6 لاعبين فى مصر المقاصة.. تعرف عليهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أحمر .. ريا أبى راشد فى إطلالة أنيقة بالكويت.. شاهد

بعد البكيني فستان مكشوف .. انتقادات حادة لـ ميريام فارس بسبب إطلالة جريئة.. صور

بجمبسوت أزرق وحافية القدمين.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها