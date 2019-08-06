إثيوبيا والسودان توقعان اتفاقات أمنية

قالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا"، اليوم الثلاثاء، إن أجهزة الاستخبارات والأمن الوطني في إثيوبيا والسودان، وقعا على اتفاق أمني للعمل معا.



وبحسب الوكالة، وقع على الاتفاق المدير العام لجهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي، ديميلاش جبرميكائيل ونظيره السوداني، أبو بكر مصطفى .



تتضمن الاتفاقية تعاون الجانبين في مكافحة الإرهاب، والتنقل غير المشروع للأسلحة والتدفق المالي، والاتجار بالبشر، والجرائم المنظمة من خلال تبادل المعلومات.



اتفق الجانبان على تنفيذ سلسلة من العمليات لمنع الجرائم على طول الحدود بينهما كما تعمل الدولتان على منع الجرائم المنظمة من خلال تشكيل ونشر قوات مشتركة على طول الحدود بينهما.