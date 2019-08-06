شايلة هموم جبلين.. فايزة وابنها يهزان القلوب بعد انفجار معهد الأورام .. شاهد

اهتزت القلوب بعنف بعد انتشار صورة تم تداولها عبر فيس بوك لسيدة التي تحمل طفلها وتحتضنه بعد حادث معهد الأورام، واقشعرت الأبدان من كل المعانى التى جسدتها السيدة التى حبست دموعها لقلة حيلتها انهيارها أمام مرض طفلها وبشاعة حادث انفجار معهد الأورام.



منذ اندلاع الحادث و تفجير معهد الأورام و العالم كله يتابع عن كثب الأوضاع في مصر ، ولفتت صورة السيدة "فايزة " الانتباه و هي صورة متداولة عبر المواقع الإخبارية وهي تحتضن ابنها و كأنها تقول "ألا يكفي ألم السرطان" .



وذكرت " العربية . نت" أن السيدة فايزة تقيم مع ابنها صاحب الثلاثة أعوام في المستشفى منذ 20 يوما للعلاج من سرطان المخ ، و أنها قصدت المعهد بعد أن وجدت أنه لا مفر بعد تدهور حالة ابنها وتوغل المرض فى جسمه .



وشعرت فايزة بارتجاج شديد في المبنى و اهتزاز شديد، تناثرت قطع الزجاج من حولها أخذت ابنها و فرت هاربة إلى الخارج عندما التقطت لها تلك الصورة المتداولة فكانت في حالة من الرعب و الفزع حقيقي .