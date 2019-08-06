الوكيل: 70 مليار دولار قيمة الواردات المصرية

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تستورد بـ 70 مليار دولار، وأن هناك 13 دولة حديثة لا تملك سواحل، ولا بد من إقامة مشروعات لتسهيل حركة النقل والتجارة إليها.



أضاف "الوكيل" خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك اقتراح بمشروع لربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلنطي لخلق طريق تجاري جديد.



وأشار الوكيل إلى أن التحدي الأكبر في الفترة المقبلة لـ الدول النامية ومنها أفريقيا هو خلق فرص عمل لشباب، لأن هذا يساهم في رفع مستوى معيشة المواطن .



أوضح الوكيل أن مصر يجب أن تقوم بإنشاء مراكز لوجيستية للوصول إلى دول أخرى، مؤكدًا أن دول غرب أفريقيا عددها 8 دول، فنحن نستطيع نعمل مركز لوجستي في دولة مثل السنغال لخدمة الدول المجاورة.



وأكد أن التاجر أو الصانع يستطيع تحمل خسارة السوق، ولا يستطيع تحمل خسارة رأس المال فمصر تقوم بتوفير مركز لتأمين رأس المال.

