11.2 % معدل زيادة بالتبادل التجاري مع الهند في 4 شهور

أعدّ مكتب التمثيل التجاري في نيودلهي تقريرا عن العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والهند وقد تضمن التقرير تحليلا لأحدث إحصاءات التبادل التجاري بين البلدين - والصادرة عن وزارة التجارة والصناعة الهندية - خلال الفترة من يناير إلى ابريل من عام 2019 مقارنة بذات الفترة من عام 2018.





ووفقا للتقرير فقد سجلت الصادرات المصرية للهند زيادة ملحوظة خلال فترة الدراسة مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 وبنسبة بلغت حوالي 10%، ولم تقتصر الزيادة على بنود الصادرات البترولية، بل امتدت لتشمل عددًا من بنود الصادرات غير البترولية مثل القطن، الجلود المدبوغة، منتجات الزجاج، الموالح، النشادر.





ووفقا للتقرير، قد ارتفعت الصادرات البترولية من 276.27 مليون دولار خلال تلك الفترة من عام 2018 إلى 304.39 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2019، أي بنسبة زيادة بلغت 10.17%، بينما سجلت الصادرات الغير بترولية خلال الفترة من يناير إلى ابريل من 2019 نحو 199.6 مليون دولار أمريكي مقابل 181 مليون دولار في ذات الفترة من 2018 أي بنسبة زيادة بلغت 10,3%.





على الجانب الاخر، سجلت قيمة الواردات المصرية من الهند خلال الفترة يناير / ابريل 2019 نحو 886 مليون دولار مقارنة بنحو 791 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها حوالي 12%.





كما أوضح التقرير زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لتصل قيمته إلى 1.4 مليار دولار أمريكي خلال فترة الدراسة بنسبة زيادة 11.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. في حين سجل الميزان التجاري بين البلدين زيادة في قيمة العجز التجاري بقيمة 382 مليون دولار لصالح الهند خلال يناير / ابريل 2019، أي بنسبة زيادة 14.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.



