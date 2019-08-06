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ذكرى افتتاح القناة الجديدة .. الديهي: ما تحقق خلال 4 سنوات لم يحدث من قبل

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 09:06 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اليوم يعد ذكرى إفتتاح قناة السويس الجديدة، منذ 4 سنوات معلقا :"الشريان الجديد الذي ساهم في مضاعفة إيرادات قناة السويس.

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"،:" قناة السويس موجودة منذ أكثر من قرن، لكن قناة السويس الجديدة ساهمت في مضاعفة إيراداتها".

وأكد أن قناة السويس حققت أعلى معدلاتها، وإيراداتها هذا العام لأول مرة في تاريخها، والتي بلغت 104 مليار جنيه، بزيادة نحو 200% عن إيراداتها قبل افتتاح قناة السويس الجديدة، ومعدل النمو السنوي للإيرادات بلغ 5.3%، مشددًا على أن مصر تعمل بشكل علمي، ولا تستمع لأهل الشر، وما تحقق خلال 4 سنوات بقناة السويس لم يتحقق خلال 100 سنة.

وأوضح أن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أكد أنه سيتم صرف عوائد وأرباح شهادات قناة السويس يوم 4 سبتمبر المقبل.

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