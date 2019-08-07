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برلمان

برلماني عن مبادرة بداية جديدة: هدفها تحويل المدمن لمواطن صالح

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:22 ص
مبادرة بداية جديده
مبادرة بداية جديده
حسن رضوان
أشاد هاني مرجان عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بجهود وزارة التضامن بطلاق حملة "بداية جديدة" لاستهداف دعم المتعافين من الإدمان لتوفير قروض لهم لإنشاء مشاريع خاصة بهم لعيش حياة أفضل.

وأضاف "مرجان" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذه المبادرة تدخل في نطاق المبادرات الإيجابية التي تستهدف عدم العودة مرة أخرى إلى الإدمان وتحويل المدمن إلى مواطن صالح مفيد لنفسه ووطنه من خلال توفير وسائل جني الأموال بطريقة صحيحة تدفعهم إلى الاندماج مع باقي المواطنين بشكل طبيعي.

كان الدكتور هشام جمعة ، أخصائي علاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، قد أكد أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت مبادرة باسم "بداية جديدة " للمتعافين من الإدمان من خلال توفير قروض لهم لإنشاء مشاريع خاصة بهم لعيش حياة أفضل.

ولفت جمعة، خلال لقائه ببرنامج "انبوكس " المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2" أمس الثلاثاء ، إلى أن فكرة المبادرة بدأت منذ عام 2015.

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