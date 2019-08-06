متحدث الرئاسة يستعرض إنجازات مصر خلال توليها الاتحاد الأفريقي.. فيديو

قدم السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خالص التعازي لأسر شهداء حادث معهد الأورام، موضحا أن الرئيس السيسي أكد أن مصر عازمة على مواجهة الإرهاب واقتلاعه من جذوره بمساندة الشعب المصري.



وأضاف "راضي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " مانشيت " المذاع على قناة " أون إي"، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اختص بمتابعة ما تم من قبل مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي منذ شهر فبراير وحتى الآن، مشيرا إلى أن مصر وضعت محاور رئيسية تمثل أهمية بالنسبة لها وتتحرك فيها تجاه القارة.



وتابع السفير:"هذه المحاور هي التكامل الاقتصادي والاندماج القاري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاح المؤسسي للاتحاد والتعاون مع الشركاء الدوليين لصالح القارة الأفريقية، وفي مجال السلم والأمن"، مضيفا:" الوزراء الحاضرون للاجتماع عرضوا ما قدمته مصر وفقا لاستراتيجيتها تجاه القارة الأفريقية".



وأكمل "راضي":"الحكومة المصرية تبذل مجهودا كبيرا تجاه القارة الأفريقية في مجالات كثيرة ، ففي النواحي السياسية استضافت مصر القمم التشاورية الخاصة بليبيا والسودان ولقاءات كثيرة ثنائية تمت على أرض مصر، كما تم عرض ما تم إنجازه في مجال الصحة داخل افريقيا، خاصة فيما تم إنجازه في مبادرة الرئيس للكشف وعلاج مليون أفريقي من فيروس سي ومراكز غسيل الكلى التي تم إنشاؤها في بعض الدول الأفريقية".



واستطرد:"وزارة التعليم العالي لها نشاط كبير في أفريقيا خاصة في مجال المنح الدراسية المقدمة للأفارقة ومجال التدريب ورفع القدرات، ووزارة التجارة والصناعة لها نشاط كبير وتم عقد فعاليات كثيرة متعلقة بالتجارة المتبادلة والصناعة داخل مصر، وتعتبر اتفاقية التجارة الحرة القارية أحد الإنجازات التي تم الوصول إليها في قمة النيجر الأفريقية".



ولفت السفير إلى أن هناك مشاريع الربط الكهربائي بين مصر وليبيا والسودان، ونقل الخبرة المصرية في مجال إقامة محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، ووزارة المالية اشتركت مع الاتحاد الأفريقي في إعادة هيكلة وإصلاح الاتحاد وضبط الإنفاق بالموازنة لصالح الاتحاد، مضيفا:" سيتم عقد منتدى أسوان للسلام في شهر ديسمبر القادم ويتناول أهمية السلام والأمن والاستقرار وعملية التنمية المستدامة في القارة الافريقية".



وتابع "راضي": "الرئيس السيسي وجه باستمرارية المجهود الكبير الذي بذلته الحكومة المصرية تجاه القارة الأفريقية، وتوافر آلية لمتابعة تلك الأنشطة وضمان الاستمرارية، وسيكون هناك تنسيق مع الرئاسة القادمة للاتحاد لضمان استمرارية ومتابعة جهود مصر واستثمارها على المستوى الأمثل وسيكون هناك تحرك لمصر داخل الاتحاد الأفريقي لمتابعة تلك الجهود وضمان بلورتها واستمراريتها في المستقبل".



واختتم: "هناك مشروع الربط السككي الذي يربط مصر بجنوب أفريقيا وهذا المشروع بطول 11 ألف كيلو متر ويخترق 9 دول من شمال القارة إلى جنوبها وهذا مشروع طموح سيتم متابعته".

