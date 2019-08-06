رئيس بعثة الحج يتفقد العيادات ويشيد بأداء الفرق الطبية

تفقد وزير الموارد المائية والري، رئيس البعثة المصرية للحج لهذا العام، عدد من العيادات الطبية بمقر إقامة الحجاج المصريين بمكة المكرمة، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم، مشيدًا بأداء الفرق الطبية بالبعثة الطبية للحج وبما يقدمونه من خدمات صحية على أعلى مستوى لضيوف الرحمن.



واستمع "رئيس البعثة المصرية للحج"، إلى آراء المترددين علي العيادات لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، حيث أشاد الحجاج المصريون بالخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكدين أن الخدمة الطبية متوفرة بالعيادات طوال الـ24 ساعة.



وعقد "رئيس البعثة المصرية للحج"، اجتماعًا مع رؤساء البعثات المصرية، حضره الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، مؤكدًا التنسيق الكامل بين كافة رؤساء البعثات لتقديم أفضل خدمة للحجاج المصريين هذا العام.