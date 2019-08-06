ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس بعثة الحج يتفقد العيادات ويشيد بأداء الفرق الطبية

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 09:01 م
الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة
عبدالصمد ماهر
تفقد وزير الموارد المائية والري، رئيس البعثة المصرية للحج لهذا العام، عدد من العيادات الطبية بمقر إقامة الحجاج المصريين بمكة المكرمة، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم، مشيدًا بأداء الفرق الطبية بالبعثة الطبية للحج وبما يقدمونه من خدمات صحية على أعلى مستوى لضيوف الرحمن.

واستمع "رئيس البعثة المصرية للحج"، إلى آراء المترددين علي العيادات لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، حيث أشاد الحجاج المصريون بالخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكدين أن الخدمة الطبية متوفرة بالعيادات طوال الـ24 ساعة.

وعقد "رئيس البعثة المصرية للحج"، اجتماعًا مع رؤساء البعثات المصرية، حضره الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، مؤكدًا التنسيق الكامل بين كافة رؤساء البعثات لتقديم أفضل خدمة للحجاج المصريين هذا العام.

ترشيحاتنا

مصادر استخباراتية تكشف تفاصيل مثيرة عن طائرة تركية تم استهدافها في مصراتة

أول تعليق من صاحبة الصورة المأساوية في انفجار معهد الأورام .. فيديو

بـ بلوزة شفافة وبطن مكشوف.. إطلالة جريئة لـ زوجة راغب علامة فى فرنسا.. شاهد

النائب العام يحيل 11 متهما للمحاكمة بتهمة التخابر مع داعش في ليبيا

أطعمة تسبب النقرس وتخلصى من ارتفاعه بدون أدوية بهذه الحيل

بفرمان فرنسي.. رحيل لاعب جديد عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي

مساعد وزير الداخلية الأسبق يفجر مفاجأة جديدة حول سيارة انفجار معهد الاورام.. فيديو

بعد الانفصال.. طليقة علي ربيع تستعرض جمالها في حمام السباحة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 94.02 % للهندسة و 90.73 % للحاسبات

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يرفض الصلح مع الخطيب.. آل الشيخ يصدم لاعبي الدوري.. تحديد موعد انطلاق قناة الزمالك

عقب جلسته مع أمير مرتضى.. جنش يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 1872 طالبا استنفدوا رغباتهم لكتابة كليات لا تناسب مجموعهم

اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 من هنا.. الآن

الجهاز الفني للأهلي يوافق على رحيل مؤمن زكريا

أول تعليق من صاحبة الصورة المأساوية في انفجار معهد الأورام .. فيديو

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. تعرف على الحدود الدنيا للقبول بالكليات العلمية

ميدو يستغنى عن 6 لاعبين فى مصر المقاصة.. تعرف عليهم

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب ..الخميس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر

فستان من غير بطانة .. مايا رعيدى ملكة جمال لبنان تخطف الأنظار

علاج الامساك في المنزل .. أطعمة ومشروبات وأدوية للعلاج في غمضة عين