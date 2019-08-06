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حوادث

أهالي قرية بلكيم بالغربية يعثرون على طفل رضيع داخل المقابر

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 09:02 م
صورة أرشيفية - طفل
صورة أرشيفية - طفل رضيع
احمد علي
شهدت قرية بلكيم التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء واقعة العثور على طفل حديث الولادة على قيد الحياة، داخل المقابر.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور مركز السنطة يفيد بعثور الأهالي على طفل رضيع يبكي داخل المقابر.

كما تم استدعاء قوات النجدة وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر وأخطرت النيابة للتحقيق.

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